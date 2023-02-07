Hamdi Ulukaya ve Ay Yapım'dan deprem bölgesine destek

Chobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya deprem bölgesine 1 milyon dolar bağışta bulunurken, dizi-film yapımcısı Ay Yapım ise set araçlarını deprem bölgesine gönderme kararı aldı

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Hamdi Ulukaya ve Ay Yapım'dan deprem bölgesine destek

Chobani yoğurtlarının kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için 1 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ulukaya, "Türkiye’deki depremde TPF’nin yardım kampanyasına herkesi desteğe çağırıyorum. Ben ilk etapta 1.000.000 USD bağışlıyorum. Ayrıca bağışların toplamına eşdeğerde 1.000.000 USD'ye kadar ilave bir bağışta daha bulunacağım. Türkiye'ye hep beraber yardım edelim!" ifadelerini kullandı.

AY YAPIM SET ARAÇLARINI GÖNDERİYOR

Öte yandan bir diğer yardım haberi de dizi ve film yapımcısı Ay Yapım'dan geldi.

Şirket setlerini tatil ederek, setlerde bulunan karavan, jeneratör ve ışık gibi malzemeleri deprem bölgesine göndermeye karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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