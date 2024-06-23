Diyarbakır-Mardin yangınında yaralanan hayvanlar unutulmadı, yaraları sarılmaya devam ediliyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangında, Beşiktaş Belediyesi'nin Mobivet Hayvan Ambulansları yaralı hayvanların kurtarılmasına ve tedavi edilmesine önemli katkılarda bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi başlayan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı. 15 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin yaralandığı yangının yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Yangında ayrıca 556 küçükbaş can verdi, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

Kaynak: ANKA