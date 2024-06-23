9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde otoyollar doldu taştı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu tatilin son gününde de devam ediyor.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde otoyollar doldu taştı

Kurban Bayramı tatilinin ardından hafta sonunda araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda hareketlilik yaşanıyor.

Kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerindeki yoğunluk sebebiyle araçlar, zaman zaman yavaş ilerliyor.

Polis ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde otoyollar doldu taştı - Resim : 1

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI

Büyük İstanbul Otogarı'nda Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük bayram tatilinin ardından kente dönenler ile tatil için İstanbul'a gelenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Büyük İstanbul Otogarı, kentte yoğunluk yaşanan noktaların arasında bulunuyor.

Araçlarıyla yolcu almaya veya bırakmaya gelenler, otogarın bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bursa Batı Gişeleri'nden geçerek yollarına devam eden tatilcilerden bazıları, dinlenme tesislerinde yemek ve alışveriş molası veriyor.

Geçen cuma günü akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı otoyoldaki akıcı yoğunluk, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de görülüyor.

İzmir yönünde trafiğin nispeten daha az olduğu otoyolda tatilci hareketliliğin bu akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Yoldaki denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde otoyollar doldu taştı - Resim : 2

ERZİNCAN D-100 KARAYOLU

Erzincan'da, birçok ili doğudan batıya bağlayan D-100 kara yolunda, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Trafik polisleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı kavşağındaki uygulama noktasında denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler, gerekli denetim ve uyarılar sonrası sürücü ve yolculara çay, su, kek ve kahve ikram ederek vatandaşların bir süre mola vermelerini istedi.

Kaynak: AA

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