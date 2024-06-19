Kurbanlıkları elinde kalan besicilerden bakanlığa çağrı

Tarım ve Orman Bakanlığı, satılamayan kurbanlık hayvanların, talep edilmesi halinde karkas et olarak Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Alım fiyatlarının da belirlenmesi, üreticiler için umut olsa da, besiciler, gerçek değerinin verilmesini istiyor.

Ankara'da, belediye temizlik çalışmalarının yürütüldüğü noktalarda, ellerinde kalan son kurbanlıkları satmaya çalışan Ankaralı üreticiler, zor günler geçiriyor.

25 yıllık kurbanlık satıcısı Şükrü Yıldız, "Biz burada yaklaşık bir aydır çile çekiyoruz. Masraflar ağır, kazancımız yok" diyerek yaşadıkları zorluklara dikkat çekiyor.

Üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Et ve Süt Kurumu aracılığıyla satın alma kararını memnuniyetle karşılıyor. Ancak, Yıldız, "Diyelim ki ben 13-14 bin liraya aldığım kurbanlığı, Et ve Süt Kurumu'na 5 bin liraya mı vereyim? Bana da yazık değil mi?" diyerek, hayvanlarının piyasa değerinde alınmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA