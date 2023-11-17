ABD'den Türkiye için güvenlik uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı. Ayrıca İzmir ve Adana konsolosluklarının geçici olarak ziyarete kapatıldı.

ABD'den Türkiye için güvenlik uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de bulunan vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Türkiye'de ABD'yi eleştiren gösteriler, ABD markalarını boykot çağrıları yapıldığı ve bazı ABD firmalarına zarar verildiği belirtilen uyarıda, "Barışçıl olması amaçlanan gösteriler şiddete dönüşebilir. Amerikan karşıtı faaliyetlerin artması nedeniyle Türkiye'deki ABD hükümeti personeline, halka açık etkinlikleri ve hareketleri en aza indirmeleri, ABD'ye dair işaret ve logo taşıyan kıyafetleri giymemeleri, uyruklarına dikkat çekmemeleri ve Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki ABD Adana Konsolosluğu'nu seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca ABD'nin İzmir ve Adana konsolosluklarının geçici olarak ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Etiketler
ABD
Halk TV ekranını açan ünlü sunucuyu göremedi! Gerçek ortaya çıktı Halk TV ekranını açan ünlü sunucuyu göremedi! Gerçek ortaya çıktı
Afra Saraçoğlu ev değiştirdi! Kiraladığı dairenin fiyatı dudak uçuklatıyor Afra Saraçoğlu ev değiştirdi! Kiraladığı dairenin fiyatı dudak uçuklatıyor
Miçotakis: Hamas konusunda anlaşamamamız, Erdoğan'ı ağırlamayacağımız anlamına gelmez Miçotakis: Hamas konusunda anlaşamamamız, Erdoğan'ı ağırlamayacağımız anlamına gelmez
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Depremden etkilenen Dikmece Köyü’ndeki direniş umut oldu Depremden etkilenen Dikmece Köyü’ndeki direniş umut oldu
ÇOK OKUNANLAR
Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış Metin Uca, son röportajında vasiyetini açıklamış
Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?
Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber Haluk Bilginer'den sevenlerini üzen haber
İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat! İslam Memiş 'bu işin arkası tufan' diyerek uyardı: Altını olanlar dikkat!
MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı