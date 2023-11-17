ABD'den Türkiye için güvenlik uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de bulunan vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.

Türkiye'de ABD'yi eleştiren gösteriler, ABD markalarını boykot çağrıları yapıldığı ve bazı ABD firmalarına zarar verildiği belirtilen uyarıda, "Barışçıl olması amaçlanan gösteriler şiddete dönüşebilir. Amerikan karşıtı faaliyetlerin artması nedeniyle Türkiye'deki ABD hükümeti personeline, halka açık etkinlikleri ve hareketleri en aza indirmeleri, ABD'ye dair işaret ve logo taşıyan kıyafetleri giymemeleri, uyruklarına dikkat çekmemeleri ve Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki ABD Adana Konsolosluğu'nu seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca ABD'nin İzmir ve Adana konsolosluklarının geçici olarak ziyarete kapatıldığı belirtildi.