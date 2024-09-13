6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

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6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı; Merkez ilçe J.K.lığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; ‘Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanmış olup, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

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