Kumar Oynayan 8 Kişiye Suçüstü

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir kahvehaneye düzenlediği baskında 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

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Kumar Oynayan 8 Kişiye Suçüstü

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kumar oynanmasının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden ekipler iş yerine baskın düzenledi. Baskında ekipler kahvehane sahibi İ.T. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçundan işlem yaparken, masa üzerindeki 3 bin 560 TL para ile kumar oynadıkları belirlenen 8 şahsa ise 32 bin 125 TL para cezası kesti.
Olayın ardından söz konusu iş yerinin geçici süre ile kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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