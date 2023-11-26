Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler'den yüzlerce tazminat davası: Kendilerine edilen küfürler gelir kapısı oldu

Süper Lig'in ünlü hakemleri Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler'in kendilerine edilen küfürler için birçok kişiye tazminat davası açtığı öğrenildi.

Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler'den yüzlerce tazminat davası: Kendilerine edilen küfürler gelir kapısı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'na(TFF) bağlı Merkez Hakem Kurulu(MHK) hakemleri Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler hakkında önemli iddialar gündeme geldi.

Sosyal medya üzerinden kendilerine küfür eden kişileri dava eden hakemlerin, bunu bir gelir kapısına dönüştürdüğü öne sürüldü.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Arda Kardeşler'in Bursa'da ciddi sayıda küfür ve hakeret için tazminat davası dosyası bulunuyor.

Küçük'ün ise sosyal medya üzerinden kendisine edilen küfür ve hakaretler için 400'den fazla tazminat davası açtığı belirtildi.

Radyospor'a konuşan Salim Manav, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hakemler tazminat davalarını gelir kapısı haline getirmiş durumda. Bu işin önüne geçilmesi gerekiyor. Öğrendiğim kadarıyla Zorbay Küçük'ün 1000 kadar dosyası varmış. Hakemler hakemlik gelirinin misli misli fazlası geliri burdan elde ediyor. O zaman ben hakemlerin kararlarına bir acaba diye bakarım. Bu iş kesinlikle çözülmeli."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Süper Lig Arda Kardeşler Zorbay Küçük Türkiye Futbol Federasyonu
Hadise ve Seren Serengil davasında yeni gelişme Hadise ve Seren Serengil davasında yeni gelişme
Fenerbahçe'den Dilan ve Engin Polat açıklaması Fenerbahçe'den Dilan ve Engin Polat açıklaması
Menajeri 'görüşüyoruz' dedi: Icardi için Real Madrid iddiası Menajeri 'görüşüyoruz' dedi: Icardi için Real Madrid iddiası
Zeytinyağının gerçeğini anlama yolu! İşin uzmanları sırrını verdi Zeytinyağının gerçeğini anlama yolu! İşin uzmanları sırrını verdi
ÇOK OKUNANLAR
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi Ünlü çiftten aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi
Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi" Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi"
BBC seçti: İşte 2023 yılının en iyi 20 filmi 2023 yılının en iyi 20 filmi
Prof. Dr. Ahmet Ercan o kent için uyardı, tarih verdi: "Geçmişte 7.9'u gördü, yine görecek" Prof. Dr. Ahmet Ercan o kent için uyardı
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı