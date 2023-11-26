Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler'den yüzlerce tazminat davası: Kendilerine edilen küfürler gelir kapısı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'na(TFF) bağlı Merkez Hakem Kurulu(MHK) hakemleri Zorbay Küçük ve Arda Kardeşler hakkında önemli iddialar gündeme geldi.

Sosyal medya üzerinden kendilerine küfür eden kişileri dava eden hakemlerin, bunu bir gelir kapısına dönüştürdüğü öne sürüldü.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Arda Kardeşler'in Bursa'da ciddi sayıda küfür ve hakeret için tazminat davası dosyası bulunuyor.

Küçük'ün ise sosyal medya üzerinden kendisine edilen küfür ve hakaretler için 400'den fazla tazminat davası açtığı belirtildi.

Radyospor'a konuşan Salim Manav, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hakemler tazminat davalarını gelir kapısı haline getirmiş durumda. Bu işin önüne geçilmesi gerekiyor. Öğrendiğim kadarıyla Zorbay Küçük'ün 1000 kadar dosyası varmış. Hakemler hakemlik gelirinin misli misli fazlası geliri burdan elde ediyor. O zaman ben hakemlerin kararlarına bir acaba diye bakarım. Bu iş kesinlikle çözülmeli."

Kaynak: Gerçek Gündem