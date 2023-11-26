Fenerbahçe'den Dilan ve Engin Polat açıklaması

Murat Ağırel, Ali Koç'un yakın çevresine ve Fenerbahçe yönetimine Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ilettiği soruların yanıtlarını paylaştı.

Fenerbahçe'den Dilan ve Engin Polat açıklaması

Sosyal medyanın çok konuşulan çifti Dilan ve Engin Polat,İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Çift hakkında yeni iddialar gündeme gelirken, Polatların Fenerbahçe ile olan sponsorlukları eleştiri konusu olmuş, Sarı lacivertli yönetim Polatların sponsorluk anlaşmalarını askıya almıştı.

Dilan Polat, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı ile “Tayt Arkası Sponsoru” ve Engin Polat da Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı "Forma Sponsoru" olmuştu.

Ayrıca Polatlar reklamı Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçtaki reklam panolarında görülmüştü.

Gazeteci Murat Ağırel, kaleme aldığı yazısında "Fenerbahçe Kulüp yönetimi ve Ali Koç’un yakın çevresine" Polatlarla ilgili yönelttiği soru ve cevaplara yer verdi.

İşte o sorular ve cevaplar:

"Dilan ve Engin Polat’a ait şirketler ile kaç sponsorluk anlaşması yapıldı ve bu anlaşmadan Fenerbahçe ne kadar para aldı?

Dilan Polat markası ile kadın voleybol takımı tayt arkası sponsorluğu için 21.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Akabinde Engin Polat For Men markası ile erkek voleybol takımının forma kol sponsorluğu için 24.08.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Tüm görüşmeler şirketlerin yetkili ajansı aracılığı ile gerçekleştirildi. İlave olarak Engin Polat For Men markası için 2023/24 sezonunda Ülker Stadyumu’nda maç başı 1 dakikalık LED reklam kullanımına imkân veren bir reklam sözleşmesi, Dilan Polat için bir adet 2023/24 sezonu futbol loca kullanım sözleşmesi mevcut.

Engin Polat Fenerbahçe kongre üyesi mi?

Evet 1 yıldır kongre üyesi.

Polatların mal varlıklarına tedbir konulmasına rağmen şirketlerinin reklamları neden Hatayspor maçında saha kenarında yansıtıldı?

Sözleşme, kişilerin gözaltına alınmasından sonra yeniden değerlendirilmiş ve 3.11.2023 tarihinde ihtarname gönderilerek sözleşmenin askıya alındığı ve idari makamlar tarafından yapılacak herhangi bir tebliğe kadar da sözleşmenin askıda kalacağı belirtilmiştir. Ardından hiçbir reklam faaliyeti gerçekleştirilmedi."

Kaynak: Gerçek Gündem

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