Galatasaray'dan gol şov

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 yendi.

Sarı kırmızılıların gollerini 37'de Icardi, 45 ve 59'da Mertens ve 70'te Wilfried Zaha kaydetti.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 34 yaptı. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

Son 3 Süper Lig maçında gol atamayan Mauro Icardi bu maç 1 gol, 2 asistle oynadı. Galatasaray'ın bir diğer yıldız Wilfried Zaha ise son 3 lig maçında 4 gol, 1 asist yaptı.