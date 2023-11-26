Menajeri 'görüşüyoruz' dedi: Icardi için Real Madrid iddiası

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'a geçtiğimiz yıl Fransız temsilcisi PSG'den kiralık gelen ve gösterdiği performans ile herkesi kendine aşık eden Mauro Icardi, bu sene başında 10 milyon euro karşılığında Sarı kırmızılıların bonservisli oyuncusu oldu.

Bu sene Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atan Icardi, geçen sezondan başlyan yükselişini sürdürüyor.

Vinicius Jr'ın sakatlığı ve 2.5 ay sahalardan uzak kalması sebebiyle forvet ihtiyacı doğan Real Madrid'in Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgileneceği söyleniyordu.

İspanyol basınının iddiasına göre, Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, söylenenleri doğruladı.

Pino şunları söyledi:

"Şu anda Madrid'deyim. Real Madrid kulübü resmi bir teklif yapmadı. Ancak yetkililerle görüşüyoruz. Aynı zamanda Galatasaray-Manchester United maçını da izleyeceğim. Tabii ki İcardi ile de zaman geçireceğim."

Kaynak: Gerçek Gündem