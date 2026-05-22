Ziraat Türkiye Kupası Finalinin VAR'ı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam oynanacak Trabzonspor-Konyaspor maçının VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak.

Son Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası Finalinin VAR'ı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor bugün saat 20.45’de karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak.

Adnan Deniz Kayatepe’nin dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Gökhan Barcın da yedek yardımcı olacak.

VAR'DA ÖMER FARUK TURTAY

Trabzonspor - Konyaspor finalinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay’a, AVAR’da Anıl Usta ile Gürcan Hasova eşlik edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Süper Lig'de Transfer Pencereleri Belli Oldu Süper Lig'de Transfer Pencereleri Belli Oldu
Aziz Yıldırım'ın Yönetim Listesi Belli Oldu Aziz Yıldırım'ın Yönetim Listesi Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı Üç İsmi Görevden Aldı
Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'