Süper Lig'de Transfer Pencereleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, futbolseverlerin ve kulüplerin merakla beklediği 2026-2027 futbol sezonu transfer ve tescil dönemi tarihlerini resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 22 Haziran 2026'da kapılarını açacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği son toplantının ardından 2026-2027 futbol sezonuna dair stratejik yol haritasını paylaştı. Kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için hamle yapacağı birinci ve ikinci transfer tescil dönemlerinin resmi takvimi netlik kazandı.

TFF Yönetim Kurulu, 2026-2027 futbol sezonu için birinci ve ikinci transfer tescil dönemlerinin tarihlerini belirledi.

1. Transfer ve Tescil Dönemi (Yaz Transfer Dönemi), 22 Haziran 2026'da başlayıp 4 Eylül 2026'da sona erecek.

2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de tamamlanacak.


