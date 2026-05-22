Aziz Yıldırım'ın Yönetim Listesi Belli Oldu
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, yönetim kurulu listesi netleşti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.
İŞTE YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: