Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmalarının maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programını açıkladı.

TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre kupada 5. tur mücadeleleri, 16 Ocak Salı, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak. Türkiye Kupası'na Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu turda dahil olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı şöyle:

16 Ocak Salı

13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor
19.00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor
21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ocak Çarşamba

13.00 Antalyaspor - Pendikspor
13.00 Başakşehir - Boluspor
15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
19.00 Adana Demirspor - 24 Erzincanspor
21.00 Fenerbahçe - Adanaspor

18 Ocak Perşembe

13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Trabzonspor - Manisa FK
21.00 Galatasaray - Ümraniyespor

Kaynak: İHA

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