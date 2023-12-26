Adı fon vurgununda geçmişti: Fatih Terim teknik direktörlüğe dönüyor! İşte yeni takımı
Spor dünyasındaki fon vurgunuyla gündeme gelen Fatih Terim antrenörlüğe geri döndü. Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un yeni çalıştırıcısı oldu.
İstanbul Levent'te bulunan DenizBank'ın şube müdürü Seçil Erzan'ın spor dünyasından birçok kişi dolandırdığı fon vurgununa ismini veren Fatih Terim, uzun bir süre gündemde kalmıştı.
Olayla ilgili olarak Savcılık, teknik direktör Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesini istemişti.
En son 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştıran Terim'in, yeniden futbola döneceği açıklandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yunanistan Super League ekiplerinden Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaştı.
Terim'in sözleşmesinin 1.5 yıl olacağı söylendi.
YARIN İLK ANTRENMANINA ÇIKIYOR
Sabuncuoğlu, ayrıca Panathinaikos ile anlaşmaya varan Terim'in, yarın yapılacak antrenmanda takımın başında olacağını paylaştı.
3 KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK
AA'dan alınan habere göre, Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.
Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.
Kaynak: Gerçek Gündem