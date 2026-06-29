Zeynep Sönmez Wimbledon'da İkinci Turda
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ABD'li Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
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Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvasında tek kadınlar 1. tur karşılaşmasında dünya 28 numarası Ann Li ile karşı karşıya geldi.
SÖNMEZ İKİNCİ TURDA
ABD'li rakibini 5-7, 6-1 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Sönmez ikinci tura yükseldi.
SÖNMEZ RAKİBİNİ BEKLİYOR
Zeynep Sönmez, organizasyonun ikinci turunda ABD'li Claire Liu ile Belçikalı Hanne Vandewinkel karşılaşmasının galibiyle oynayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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