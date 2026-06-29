Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Vedat Muriqi Sahayı Sedyeyle Terk Etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi antrenman esnasında adalesinde ağrı hissetmesinin ardından sahayı sedyeyle terk etti.
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirilen antrenmanın yeni transfer Vedat Muriqi'nin sakatlandığı öğrenildi.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
İdman sırasında adalesinde ağrı hisseden Kosovalı santrforun sahayı sedyeyle terk ettiği belirtildi. Muriqi'nin durumu yapılacak sağlık kontrolleri sonrasında belli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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