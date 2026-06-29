4.6 Milyon Seyirciyle Tribün Patlaması! 2026 Dünya Kupası'nda 32 Yıllık Rekor Parçalandı

Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası, grup aşaması biter bitmez adını altın harflerle tarihe yazdı. İlk kez 48 takımla oynanan dev turnuvada grup maçlarını tam 4.6 milyon seyirci stadyumlardan takip etti. Bu katılım oranıyla, yine ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası'na ait 32 yıllık 'tüm zamanların seyirci rekoru' resmen kırılmış oldu.

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4.6 Milyon Seyirciyle Tribün Patlaması! 2026 Dünya Kupası'nda 32 Yıllık Rekor Parçalandı
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Futbol dünyasının kalbi Kuzey Amerika'da atarken, 2026 FIFA Dünya Kupası sadece saha içindeki rekabetle değil, tribünlerdeki muazzam ilgiyle de ezber bozuyor.

İlk kez 48 takımlı düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması sona erdi ve son 32 turuna geçildi. Kanada, Meksika ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grup aşamasında 72 maç oynandı. Bu mücadelelere söz konusu 3 ülkede toplam 16 şehir ev sahipliği yaptı.

KOLTUKLARIN YÜZDE 99.7'Sİ DOLDU

Turnuvanın ilk 72 maçında rekor sayıda seyirciye ulaşıldı. Grup karşılaşmalarını tam 4 milyon 644 bin 549 kişi stadyumlardan izledi. Bu sayı mevcut koltukların yüzde 99.7’sinin dolduğu anlamına gelmesinin yanı sıra maç başına da ortalama 64 bin 508 seyirci sayısı yakalandı.

1994 EFSANESİ TARİHE KARIŞTI

210 ülke ve bölgeden grup müsabakalarını takip etmek için Kanada, Meksika ve ABD’ye gelen taraftarlar, 1994 FIFA Dünya Kupası’nda ABD'de kırılan 3.5 milyonluk tüm zamanların seyirci rekorunu geride bıraktı.

Ayrıca 25 Haziran 2026 tarihinde 426 bin 834 seyirciyle de tek bir günde kaydedilen en yüksek turnuva seyirci sayısına ulaşıldı.

Kaynak: İHA

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