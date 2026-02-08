Zagreb'de Altın Madalya Milli Güreşçi Buse'nin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası’nda altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu’nun açıklamasına göre ranking serisi kapsamında yapılan organizasyonda kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Çavuşoğlu, çeyrek finalde Azerbaycanlı Zehra Karimzada’yı 2-0 mağlup etti. Yarı finalde Japon Mahiro Yoshitake ile 2-2 berabere kalan milli güreşçi, puan üstünlüğüyle finale yükseldi.

GERİDE KAPATTI AMA...

Finalde Hint sporcu Diksha Malik ile karşılaşan Çavuşoğlu, ilk devreyi 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirerek müsabakayı 5-2 kazandı ve turnuvayı zirvede tamamladı. Bu sonuçla milli sporcu, hanesine 8 bin ranking puanı da yazdırdı. Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın sona erecek.

Kaynak: AA