Zagreb'de Altın Madalya Milli Güreşçi Buse'nin

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Zagreb Açık Turnuvası’nda zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Zagreb'de Altın Madalya Milli Güreşçi Buse'nin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Zagreb Açık Güreş Turnuvası’nda altın madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu’nun açıklamasına göre ranking serisi kapsamında yapılan organizasyonda kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Çavuşoğlu, çeyrek finalde Azerbaycanlı Zehra Karimzada’yı 2-0 mağlup etti. Yarı finalde Japon Mahiro Yoshitake ile 2-2 berabere kalan milli güreşçi, puan üstünlüğüyle finale yükseldi.

Zagreb'de Altın Madalya Milli Güreşçi Buse'nin - Resim : 1

GERİDE KAPATTI AMA...

Finalde Hint sporcu Diksha Malik ile karşılaşan Çavuşoğlu, ilk devreyi 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirerek müsabakayı 5-2 kazandı ve turnuvayı zirvede tamamladı. Bu sonuçla milli sporcu, hanesine 8 bin ranking puanı da yazdırdı. Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu
Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Trabzonspor Zorlu Deplasmandan 3 Puanı Kaptı Trabzonspor Zorlu Deplasmanda 3 Puanı Kaptı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Pakistan'daki Cami Saldırısında Can Kaybı 36’ya Yükseldi Pakistan'daki Cami Saldırısında Can Kaybı 36’ya Yükseldi
Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor
Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi' Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi'
Sigara İçen Herkesi İlgilendiriyor: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor Sigara İçenler Dikkat: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor
Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli