SpaceX’te Rota Değişti: Temel Hedef Ay

SpaceX, NASA için yürüttüğü Ay programına hız vermek amacıyla bu yıl planlanan Mars görevini askıya aldı. Kararın Elon Musk’ın uzun vadeli Ay üssü hedefiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in, Ay yolculuğuna öncelik vermek için 2026’da planlanan Mars görevini ertelediği iddia edildi. Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Musk, şirketin önümüzdeki dönemde tüm odağını Ay programına kaydırmasını istiyor. Bu kapsamda SpaceX’in yatırımcılarına, Mart 2027’de Ay’a iniş hedefi koyduğu bildirildi.

AY ÜSSÜ KURMA PLANI

Haberde ayrıca Musk’ın, sürdürülebilir bir Ay üssü kurma planlarını yatırımcılarla paylaştığı ve uzay tabanlı yapay zeka projeleri için xAI hamlesini de bu vizyonun parçası olarak gördüğü aktarıldı. NASA’nın daha önce SpaceX ile, astronotları Ay yüzeyine taşıyacak Starship aracının geliştirilmesi için sözleşme imzaladığı hatırlatıldı. Musk ise geçmiş açıklamalarında SpaceX’in nihai hedefinin Mars olduğunu vurgulamış, şirketin 2026 sonunda birden fazla Starship’i Mars’a göndermeyi planladığını duyurmuştu.

