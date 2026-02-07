Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, santrafor eksikliği tartışmasına yanıt verdi. Kadroda birden fazla alternatif bulunduğunu vurgulayan Tedesco, takıma güvendiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor’a yaptığı açıklamada santrafor hattına yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Forvet bölgesinde sıkıntı yaşanmadığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Talisca, Cherif ve Kerem santrafor oynayabilir. Ayrıca Asensio sahte 9 rolünde görev alabilir. Santrafor konusunda endişem yok. Bu takıma güveniyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu - Resim : 1

Ara transfer dönemini de değerlendiren Tedesco, sürecin zor olmasına rağmen kulübün başarılı hamleler yaptığını belirterek transferlerin ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Kante Sahneye Çıkıyor: Tedesco Gençlerbirliği Maçının İlk 11'ini BelirlediKante Sahneye Çıkıyor: Tedesco Gençlerbirliği Maçının İlk 11'ini BelirlediSpor

Kadıköy’de Geri Dönüş Gecesi: Fenerbahçe Erzurumspor’a Geçit VermediKadıköy’de Geri Dönüş Gecesi: Fenerbahçe Erzurumspor’a Geçit VermediSpor

Fenerbahçe Genç Forvetini Resmen DuyurduFenerbahçe Genç Forvetini Resmen DuyurduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kante Sahneye Çıkıyor: Tedesco Gençlerbirliği Maçının İlk 11'ini Belirledi Kante Sahneye Çıkıyor... Tedesco İlk 11'i Belirledi
Süper Lig'de Kadrolar Yenilendi... İşte Atılan İmzalar Süper Lig'de Kadrolar Yenilendi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor
Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi' Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi'
Sigara İçen Herkesi İlgilendiriyor: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor Sigara İçenler Dikkat: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor
Ev Sahibi- Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti: 'Hastaneye Götürülmesin Diye Aracın Önünü Kestiler' Ev Sahibi- Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti: 'Hastaneye Götürülmesin Diye Aracın Önünü Kestiler'
Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli