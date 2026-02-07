Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor’a yaptığı açıklamada santrafor hattına yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Forvet bölgesinde sıkıntı yaşanmadığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Talisca, Cherif ve Kerem santrafor oynayabilir. Ayrıca Asensio sahte 9 rolünde görev alabilir. Santrafor konusunda endişem yok. Bu takıma güveniyorum" dedi.

Ara transfer dönemini de değerlendiren Tedesco, sürecin zor olmasına rağmen kulübün başarılı hamleler yaptığını belirterek transferlerin ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi