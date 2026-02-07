Trabzonspor Zorlu Deplasmandan 3 Puanı Kaptı

Onuachu’nun iki golle yıldızlaştığı Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Samsunspor’u 3-0’la geçti. Bordo-mavililer bu galibiyetle Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor Zorlu Deplasmandan 3 Puanı Kaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Karadeniz derbisine sahne olan mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup ederek haftanın en net galibiyetlerinden birine imza attı.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tutarken skor üstünlüğünü de rahat bir futbolla aldı. Trabzonspor’un ilk golü 24. dakikada Ernest Muçi’nin ortasında Paul Onuachu’nun kafa vuruşuyla geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü.

Trabzonspor Zorlu Deplasmandan 3 Puanı Kaptı - Resim : 1

ONUACHU YİNE SAHNEDE

VAR incelemeleriyle iki golü iptal edilen Trabzonspor, pes etmedi. 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Onuachu, farkı ikiye çıkararak maçın kilidini tamamen kırdı. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Muçi ise skoru 3-0’a taşıdı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45’e yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Bordo-mavililer, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek ve kritik derbiye yüksek moralle çıkacak. Samsunspor ise Antalyaspor deplasmanında çıkış arayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu
Kante Sahneye Çıkıyor: Tedesco Gençlerbirliği Maçının İlk 11'ini Belirledi Kante Sahneye Çıkıyor... Tedesco İlk 11'i Belirledi
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor
Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi' Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında Yeni İfade Ortaya Çıktı: 'Bağış Adı Altında 3 Milyon İstedi'
Sigara İçen Herkesi İlgilendiriyor: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor Sigara İçenler Dikkat: Yeni Uygulama Devreye Alınıyor! Dumansız Türkiye'de SMS Dönemi Başlıyor
Ev Sahibi- Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti: 'Hastaneye Götürülmesin Diye Aracın Önünü Kestiler' Ev Sahibi- Kiracı Kavgası Cinayetle Bitti: 'Hastaneye Götürülmesin Diye Aracın Önünü Kestiler'
Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli Şebeke Suyu İçin Kırmızı Alarm! Bütün İl Diken Üstünde: Diş Fırçalamak Bile Tehlikeli