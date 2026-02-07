Trabzonspor Zorlu Deplasmandan 3 Puanı Kaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Karadeniz derbisine sahne olan mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup ederek haftanın en net galibiyetlerinden birine imza attı.

19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tutarken skor üstünlüğünü de rahat bir futbolla aldı. Trabzonspor’un ilk golü 24. dakikada Ernest Muçi’nin ortasında Paul Onuachu’nun kafa vuruşuyla geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü.

ONUACHU YİNE SAHNEDE

VAR incelemeleriyle iki golü iptal edilen Trabzonspor, pes etmedi. 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Onuachu, farkı ikiye çıkararak maçın kilidini tamamen kırdı. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çeviren Muçi ise skoru 3-0’a taşıdı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45’e yükselterek üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Bordo-mavililer, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek ve kritik derbiye yüksek moralle çıkacak. Samsunspor ise Antalyaspor deplasmanında çıkış arayacak.

Kaynak: Haber Merkezi