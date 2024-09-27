Yusuf Yazıcı'nın Yeni Adresi Belli Oldu

Lille'den ayrıldıktan sonra yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı yeni bir maceraya atılıyor.

Milli futbolcu, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile el sıkıştı.

Yusuf Yazıcı, Olympiakos ile sözleşme imzalamak üzere kısa süre içinde Atina'ya gidecek.

Geçtiğimiz sezon toplam 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.