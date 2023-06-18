Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip oldu

Spor Toto Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe, kupa hasretine Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşarak son verirken Teknik Direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırırken yerine gelecek isim merak ediliyordu.

ALİ KOÇ: CAMİAYI İYİ BİLEN BİR TÜRK HOCA İLE ÇALIŞAĞIZ

Geçtiğimiz gün düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör konusunda açıklama yapan Başkan Ali Koç, yeni hocanın Türk olacağını duyurdu.

Yeni çalıştırıcı konusunda bazı ipuçları veren Ali Koç, camianın içinden bir isimle çalışacaklarını ifade etti.

Türkiye'yi ve Süper Lig'i tanıyan hocanın önemine vurgu yapan Başkan Ali Koç, "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" dedi.

6 İSİM GÜNDEME GELDİ

Ali Koç'un açıklamalarının ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimler Abdullah Avcı, Volkan Demirel, Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman şeklinde oldu.

YILMAZ VURAL'DAN AÇIKLAMA

Daha önce Fenerbahçe'de görev almaktan mutluluk duyacağını dile getiren Yılmaz Vural, Ali Koç'un sözleri ve adaylar arasında kendisinin gösterilmemesi hakkında Spor Arena'ya konuştu.

Vural, şunları söyledi:

"Antrenörlük hayatıma başladığımda beri hep yanı şeyleri söylüyorum. Tabii ki Fenerbahçe’yi çalıştırmaktan onur duyarız. Fenerbahçe Türk hocayla çalışma konusunda doğru bir karar vermiş. Bu işin uzmanlığından çok insan ilişkileri çok önemli. Başkan Ali Koç’ta bunun farkında olduğu için, “camiayı çok iyi tanıyan birisi olsun” diyor. Tribün sosyolojisi diye bir şey var."

YILMAZ VURAL: GÖREVE TALİBİM

"Fenerbahçeli ne istiyor? Fenerbahçe’nin derdi ne? Fenerbahçeliler nasıl bir takım görmek istiyor? Fenerbahçelilerin hayali ne? Bunları hisseden ve yaşayan bir insanın tabii ki uzmanlığı da varsa bu olayı dokuz bilinmeyenli bir denklem gibi sunmanın bir anlamı yok. Ben bu işin hem sosyolojik boyutunu hem de Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bildiğim için uzmanlığımla her zaman bu göreve talip oldum. Böyle bir görev bize teklif edilmiş olsa kimseyi mahcup etmeyiz."