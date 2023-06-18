Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi: Pakette Icardi de var

Hakkında yakalama kararı bulunan yurt dışında yaşayan iş insanı ve Genç Parti kurucusu Cem Uzan, yeni bir marka kurmaya hazırlanıyor. Uzan'ın Galatasaray'a 72 milyon Euro tutarında sponsorluk teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Dev sponsorluk teklifi arasında Icardi'nin PSG'den 40 milyon euroluk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 5 yıllığına hediye edilmesi dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre Galatasaray eski yöneticilerinden, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup Mauro Icardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan'ın kurduğu yeni marka ile talip olacağı sponsorluklar şöyle:

1- Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu…

2- Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu…

3- Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon euroluk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesi…

Cem ve Hakan Uzan kardeşlerin Paris'te finans ekipleriyle 5.5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptıkları öğrenildi.