Atiba Hutchinson'dan emeklilik kararı: Bu gece son maçına çıkıyor

Beşiktaş'ın ve Kanada A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Atiba Hutchinson, bu gece oynanacak Kanada-ABD maçı ile son resmi karşılaşmasına çıkarak emekli oluyor.

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Atiba Hutchinson'dan emeklilik kararı: Bu gece son maçına çıkıyor

Beşiktaş'ın ve Kanada A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Atiba Hutchinson, ülkesinin bu akşam oynayacağı milli maçla futbolu bırakacağını duyurdu. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hutchinson, CONCACAF Uluslar Ligi'ndeki Kanada-ABD maçıyla profesyonel kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 

Kanada, gece 03.30'da sahasında ABD'yi ağırlayacak.

HUTCHINSON'IN KARİYERİ

40 yaşındaki futbolcu, ülkesinde başladığı kariyerine İsveç'te Östers IF ve Helsingborgs formalarıyla devam etti. Daha sonra Kopenhag ve PSV Eindhoven formaları giyen Hutchinson, 2013'te Beşiktaş'a transfer oldu. 10 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve kaptanlığa yükselen futbolcu, istikrarıyla taraftarın sevgisini kazandı. 

10 sezonda Beşiktaş'la 3 Süper Lig, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanan Atiba, 334 maça çıktı ve 27 gol 37 asistlik performans sergiledi.

Atiba, Kanada Milli Takımı'yla da 103 maça çıktı.

 
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