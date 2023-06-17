A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı yendi; grubu lider tamamladı
Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda Danimarka'yı 3-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı.
A Milli Erken Voleybol Takımı, Altın Ligi A Grubu’ndaki son maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi.
Milli takım rakibi 3-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.
24-25 HAZİRAN'DA OYNANACAK
2023 CEV Avrupa Altın Ligi’nde Dörtlü Final müsabakaları 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zadar şehrinde oynayacak.
Son Güncelleme: