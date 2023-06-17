A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı yendi; grubu lider tamamladı

Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda Danimarka'yı 3-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

Son Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı yendi; grubu lider tamamladı

A Milli Erken Voleybol Takımı, Altın Ligi A Grubu’ndaki son maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Milli takım rakibi 3-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.

24-25 HAZİRAN'DA OYNANACAK

2023 CEV Avrupa Altın Ligi’nde Dörtlü Final müsabakaları 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zadar şehrinde oynayacak.

Son Güncelleme:
Takıntılı 4 burç! Bu huyları yüzünden mutluluk nedir hiç bilmezler Takıntılı 4 burç! Bu huyları yüzünden mutluluk nedir hiç bilmezler
Ali Koç'un 'Türk hoca' çıkışı sonrası İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan açıklama Ali Koç'un 'Türk hoca' çıkışı sonrası İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan açıklama
Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor
Anadolu Efes, şampiyon oldu Anadolu Efes, şampiyon oldu
ÇOK OKUNANLAR
Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin
Asla gülmeyi bilmiyorlar: Doğuştan mutsuz 3 burç belli oldu Doğuştan mutsuz 3 burç belli oldu
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Sadece bir Türk dizisi listeye girebildi Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Sadece bir Türk dizisi listeye girebildi
Emekli maaş ve ikramiyeler ödenmeye başlandı: Bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi ne kadar?
Cinsellik deyince onlar için akan sular duruyor: Cinselliğe en düşkün burçlar belli oldu Cinselliğe en düşkün burçlar belli oldu