Anadolu Efes, şampiyon oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes şampiyon oldu.

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Anadolu Efes, şampiyon oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk etti.

Anadolu Efes ilk periyodu 28-27 galip tamamladı. Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen ikinci periyodu Anadolu Efes 48-46 önde bitirdi.

Üçüncü periyot 64-63'lük skor ile Anadolu Efes'in bir puan üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyotta son dakikaya 77-74 önde giren Anadolu Efes, müsabakadan 83-74 galip ayrıldı.

Final serisini 3-0 kazanan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. 

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