Ali Koç'un 'Türk hoca' çıkışı sonrası İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni teknik direktörün Türk olacağını açıklamasının ardından isimleri kamuoyunda geçen Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan açıklama geldi.

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Ali Koç'un 'Türk hoca' çıkışı sonrası İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan açıklama

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Ali Koç, Jorge Jesus sonrası yeni teknik direktörün camiayı bilen bir Türk olacağını ve buna uygun iki adayın olduğunu söyledi.

GÜNDEME GELEN HOCALARDAN AÇIKLAMA

Açıklama sonrası akıllara gelen isimler arasında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal da yer aldı.

İki eski Fenerbahçe hocasından açıklama geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER NE GÖSTERİR, BİLMİYORUM"

İsmail Kartal ise, "Eşimle birlikte Başkan Ali Koç’un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

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