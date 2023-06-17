Tepkilerin gölgesinde konuştu: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Arda Güler ve teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, yeni hocanın Türk olacağının sinyallerini verdi.



Ali Koç, “Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en iyisi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Ali Koç’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek."

‘FUTBOLDA BAŞARI YOKSA HİÇBİR ŞEYİN KIYMETİ YOK’

"Bir arkadaşımız, tablo böyleyse mali konuların ne önemi var dedi. Sonuna kadar haklı. Altın bulsanız, petrol fışkırsa, gökten para yağsa futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti olmadığını hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Ben de sizin tarafınızda olsam, bu karşılaştığımız tablo hakkında benzer düşüncelerde olurdum. Şampiyon olamasak da en tepe için mücadele ettiğimizi herkes bilsin."

'TEPKİMİZ CEVAP VERİLMEMESİ'

"28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. 6 mektup, 7 dilekçe... Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir."

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

"Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar. Enner Valencia'dan Allah razı olsun. Ancak yeri geldi, onu da yerden yere vurduk. Her türlü kötülük, şanssızlık ve uğursuzluk başımıza geldi."

'TEKNİK DİREKTÖR TÜRK OLACAK'

"Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik."

"Diğer taraftan camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Fenerbahçe DNA'sını bilebilecek, Samandıra'ya ruh aşılayacak biri olsun düşüncesi de var. Şimdi baktığımız zaman, Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor."

"Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en iyisi olduğunu düşünüyoruz."