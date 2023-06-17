Fenerbahçe tescillenmeyen 5 yıldıza çareyi buldu: Kulübün arması değiştirildi

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübü 2022 yılı olağan mali genel kurulunda bir konuşma yaptı. Fenerbahçe'nin 5 yıldız arma kullanımını tescillediklerini belirten Kızılhan "Kulübümüz 5 yıldızlı arma kullanımını hayata geçirdi ve armamız resmen tescillendi. 2020-2021 sezonunda TFF'ye yaptığımız başvuru hala cevaplanmadı. Biz artık beklemeyeceğiz ve her alanda 5 yıldızlı armayı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

5 YILDIZLI ARMA TESCİLİ NE ANLAMA GELİYOR?

Fenerbahçe'nin armasının 5 yıldızlı olarak tescillenmesi, 28 şampiyonluğun tescil edildiği anlamına gelmiyor. Armanın üzerindeki 5 yıldız, şampiyonluk sayılarını göstermediği gibi artık arma ile bütünleşmiş bir şekilde kullanılacak. Fenerbahçe'nin tescilli üç yıldızı kullanılmak istenirse, 5 yıldızın üzerine üç yıldız koyulacak.

Sivasspor da Fenerbahçe gibi yıldızlı arma kullanıyor. Sivasspor'un armasında bulunan 3 yıldız, kurucu kulüpler olan Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik 'i temsil ediyor.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı lacivertli kulübü 2022 yılı olağan mali genel kurulunda bir konuşma yaptı..Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan 5 yıldızlı forma kullanımına ilişkin de açıklama yapan Kızılhan, "Fenerbahçe'miz, 2022-2023 itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldız kullanımını hayata geçiriyor. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ve gerekçelerle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığımız süreç devam ederken, kulübümüz daha fazla beklemeyecek. Armamız takımımıza dair her alanda 5 yıldızlı olarak tescillenmiş şekilde kullanılacak." diye konuştu.