Ertem Şener'in iddialarına Aziz Yıldırım'dan sert yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayımladığı yazılı açıklamada, "Daha önce Fenerbahçemizi yönetmeye talip olacak değerli başkan ve yönetim kurulu adayları olması halinde Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim. Bu duruşumun arkasında olduğumu vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un bu açıklaması sonrası yazılı açıklama yayımlayan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Bilmenizi isterim ki görev yaptığımız dönemlerde, camiamızın böylesine ağır travmalar yaşadığı günlerin sonrasında, olağanüstü genel kurula yönelik ya da olası adaylık ile ilgili bir açıklama yapmak aklımızın ucundan dahi geçmemiştir" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK"

Yıldırım'ın yazılı açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan futbol yorumcusu Ertem Şener, "Ali Koç olağanüstü kongre kararı alırsa, Aziz Yıldırım aday olacak" dedi.

"BİR ŞEY ANLAMADIĞI ANLAŞILIYOR"

Şener'in paylaşımı sonrası yeni açıklama yayımlayan Aziz Yıldırım, "Ertem Şener isimli şahıs, Twitter’dan 'Özel' notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır. Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener’in bu iddiası yanlıştır" dedi.

"DAHA RAHAT YOLUNA DEVAM EDECEKLERDİR"

Yıldırım, "Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım. Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir. Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem