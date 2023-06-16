Acun Ilıcalı’nın takımı Altay’ın genç yıldızına kancayı attı!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İzmir temsilcisi Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan için harekete geçti.

Acun Ilıcalı’nın takımı Altay’ın genç yıldızına kancayı attı!

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İzmir temsilcisi Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan'u yakından takip ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Eren Erdoğan için İngiliz ekibinin oyuncu izleme komitesinin vereceği olumlu rapora göre, önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

ALTAY FORMASIYLA İKİ GOL ATTI

Öte yandan Eren Erdoğan, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 2 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Acun Ilıcalı’nın takımı Altay’ın genç yıldızına kancayı attı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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