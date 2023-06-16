Formula 1’de heyecan Kanada'da devam ediyor

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Kanada Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de heyecan Kanada'da devam ediyor

Formula 1’de sezon Kanada’daki yarış ile devam edecek. Kanada Grand Prix’si, 4 bin 361 metrelik uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı.

Kanada Grand Prix’sinde Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 23.00’te, yarış ise pazar günü TSİ 21.00’de başlayacak.

Kanada Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 170 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 117 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 99 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87 puan
5 - George Russell (Büyük Britanya): 65 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 287 puan
2 - Mercedes: 152 puan
3 - Aston Martin: 134 puan
4 - Ferrari: 100 puan
5 - Alpine: 40 puan

Kaynak: İHA

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