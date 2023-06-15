'Küme düşme kaldırılsın' talepleri sonuçsuz kaldı: Kulüp Başkanı Erkan Koca, Eskişehirspor'un küme düştüğünü açıkladı

Eskişehirspor’un Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul yeterli çoğunluk sağlanamamasından dolayı bir hafta sonraya ertelendi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan ancak ertelenen Genel Kurul toplantısı öncesinde Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Koca, küme düşmenin bu sezon kaldırılması için TFF Başkanı ve kulüplerle görüştüklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirterek siyah kırmızılı takımın Bölgesel Amatör Lige düştüğünü açıkladı.

"KÜME DÜŞME KALDIRILMADI, BÖLGESEL AMATÖR LİGE DÜŞMÜŞ BULUNUYORUZ"

Küme düşmenin kaldırılması için birçok takımdan imza aldıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade eden Başkan Koca, “Biz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştük, Yönetim Kurulu ile görüştük. Kulüp Başkanlarıyla konuştuk. Küme düşen takımların başkanları ile görüştük. Play-off oynamadan direkt 3. Lige yükselmek isteyen takımların başkanlarıyla ayrıca görüştük. Bunlarla alakalı birçok imza ve dilekçe toplayıp Eskişehirspor’un öncülüğünde TFF’ye bildirdik. Fakat Süper Lig’de yapılan oylamada 12’ye 8 küme düşmenin istenmesiyle Süper Lig ve 1. Lig tescil oldu. Muhtemelen bu akşam ya da yarın 2. ve 3. Lig tescil olacak. Çok üzülerek söylüyoruz Bölgesel Amatör Lige düşmüş bulunuyoruz” diye konuştu.

Kulüp Muhasebe Müdürü Gökay Şahin ise, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’na yasal çoğunluk olan 375 delegenin katılması gerekirken sadece 17 üyeden imza alındığını ifade ederek toplantının 22 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te aynı salonda gerçekleşeceğini söyledi.

Öte yandan Eskişehirspor Olağanüstü Genel Kurul yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te

Kaynak: İHA