Bursaspor'un acı günü: Efsane isim Vahit Doğan yaşamını yitirdi!
Bursaspor'un efsane isimlerinden Vahit Doğan 79 yaşında yaşamını yitirdi. Doğan'ın yaşamını yitirmesi sonrası Bursaspor tarafından taziye mesajı yayımlandı.
Bursaspor'un efsane isimleri arasında yer alan Vahit Doğan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Vahit Doğan'ın yaşamını yitirmesini ardından Bursaspor tarafından taziye mesajı yayımlandı.
Bursaspor'dan paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Efsane futbolcumuz ve genel kurul üyemiz Vahit Doğan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Cami’den kaldırılacak olup, Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: Gerçek Gündem
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