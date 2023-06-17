Bursaspor'un acı günü: Efsane isim Vahit Doğan yaşamını yitirdi!

Bursaspor'un efsane isimleri arasında yer alan Vahit Doğan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Vahit Doğan'ın yaşamını yitirmesini ardından Bursaspor tarafından taziye mesajı yayımlandı.

Bursaspor'dan paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Efsane futbolcumuz ve genel kurul üyemiz Vahit Doğan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Cami’den kaldırılacak olup, Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem