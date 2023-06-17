Uğur Dündar önce bıraktı sonra devam kararı aldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevini bıraktığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dündar, “Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim” dedi.

Dündar, istifa kararından saatler sonra "Genel Kurul Üyelerimizin unutulmaz destekleriyle görevime devam ediyorum" dedi.