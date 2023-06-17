Uğur Dündar önce bıraktı sonra devam kararı aldı
Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Dündar ardından göreve devam ettiğini ifade etti.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevini bıraktığını açıkladı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dündar, “Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim” dedi.
Dündar, istifa kararından saatler sonra "Genel Kurul Üyelerimizin unutulmaz destekleriyle görevime devam ediyorum" dedi.
Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) June 17, 2023
Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim.
Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim.
Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim.