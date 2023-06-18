Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor

Futbola veda eden Burak Yılmaz'ın eski kulübü Beşiktaş'a geri döneceği kaydedildi. Yılmaz'ın teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı görevini üstleneceği öğrenildi.

Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüyor

Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcısı oldu.

37 yaşındaki Yılmaz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşüp onay aldı.

Burak Yılmaz, cumartesi günü Şenol Güneş ile bir araya gelip yeni sezonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Burak Yılmaz, futbolu bıraktığını açıkladığı basın toplantısında Şenol Güneş için konuşmuştu.

Yılmaz, basın toplantısında, şu sözleri kullanmıştı:

"Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benimle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benimle alakası düşüncesi vardır. Tabii olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum."

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