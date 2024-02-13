Yılın transferi İstanbul'da: Fenerbahçe ve Beşiktaş Furkan Korkmaz için savaşıyor

Fenerbahçe yılın transferine imza atabilir.

NBA'de takas döneminin son gününde Philadelphia Sixers'tan Indiana Pacers'a takas olan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Pacers tarafından serbest bırakılmıştı.

Yasin Yay'ın aktardığına göre milli kısa forvet Furkan Korkmaz, Fenerbahçe Beko'ya imza atacak.

Ümit Avcı, Furkan Korkmaz'ın İstanbul'a geldiğini belirtti.

26 yaşındaki yıldız için Beşiktaş Emlakjet'in de devrede olduğu belirtildi ancak oyuncunun Sarı lacivertlilere imza atmasının daha olası olduğu söyleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu, Beşiktaş'ın Furkan Korkmaz ile resmi görüşmelere başladığını belirtti.

Sabuncuoğlu, Beşiktaş YK Üyesi Umut Tahir Güneş'in Korkmaz’ın temsilcisini aradığı ve oyuncunun durumunu sorduğunu aktardı.

Oyuncu tarafının 4 ay için 600 bin dolar istediği vurgulandı.

EUROLEAGUE'DE OYNAYAMAYACAK

Euroleague için transfer dönemi 7 Şubat'ta kapandığı için Korkmaz Fenerbahçe'ye imza attığı taktirde Avrupa arenasında oynayamayacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise forma giyebilecek.

EFES VE BANVİT'TE FORMA GİYDİ

Anadolu Efes altyapısından yetişen Korkmaz, Türkiye'de 1 sezon Banvit forması da giymişti.

Korkmaz, 7 sezonluk NBA macerasında 6.8 sayı, 2.0 ribaund, 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE ALLEN IVERSON'I NBA'DEN GETİRMİŞTİ

Siyah beyazlılar, geçmişte NBA'in efsanevi oyun kurucusu Allen Iverson'ı ve transfer etmişti.

Ayrıca 2011 NBA lokavtında Deron Williams'ı kadrosuna katarak büyük bir sükse yakalamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem