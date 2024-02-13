Alperen Şengün'den 18 sayı: Rockets, Knicks'i son anda devirdi

Houston Rockets'ın New York Knicks'i 105-103 mağlup ettiği maçta milli basketbolcumuz Alperen Şengün, karşılaşmayı 18 sayı ile tamamladı.

Alperen Şengün'den 18 sayı: Rockets, Knicks'i son anda devirdi

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında New York Knicks'i 105-103 yendi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün 18 sayı, 3 ribaund, 6 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadığı mücadelede Knicks'i mağlup eden Rockets, 4 maç sonra galip geldi.

Sezonun 24. galibiyetini alan ev sahibi Rockets'ta Dillon Brooks 23, Jabari Smith Jr 20 ve Aaron Holiday 18 sayıyla oynadı.

Art arda 3 olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 27, Donte DiVincenzo 23 ve Josh Hart 17 sayı buldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Alperen Şengün NBA Houston Rockets
Fenerbahçe puan kaybetti, Ersun Yanal'ın paylaşımı gündem oldu Ersun Yanal'ın paylaşımı gündem oldu
Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası
Ömer dizisinde işler karışıyor! Gamze'nin Ömer ve Tuna’yı kaybetme korkusu artıyor Ömer dizisinde işler karışıyor! Gamze'nin Ömer ve Tuna’yı kaybetme korkusu artıyor
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı: '16 puan cepte' Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti! Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti!
Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı: 'Depremden kaçmak için o şehirleri seçmeyin' Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı
'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı 'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı
Sivrisineklerin en çok ısırdığı kan grubu belli oldu Sivrisineklerin en çok ısırdığı kan grubu belli oldu
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın!