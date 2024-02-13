Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı: '16 puan cepte'

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 1 puan alabilmiş ve sürpriz puan kaybı kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Puan kaybının yankıları sürerken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı: '16 puan cepte'

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybeden Fenerbahçe liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış oldu.

Mücadelenin ardından TV 8.5 ekranlarında değerlendirme yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarını da değerlendirdi.

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NTV'nin haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaya kadar 2.64 ortalama ile geldiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, kalan haftalarda bu ortalamanın düşeceğini öne sürdü. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın özellikle deplasman maçlarında puanlar kaybedeceğini dile getirdi.

Öte yandan ünlü yorumcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçlarına da değindi. Rıdvan Dilmen, iç sahada 6 maçı kalan Fenerbahçe'nin 16 puanının cepte olduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı: '16 puan cepte' - Resim : 1

"GALATASARAY RAMS PARK'TA FİRE VERMEZ"

Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de sadece Beşiktaş ile berabere kalabileceğini aktardı. Yine iç sahadaki Adana Demirspor maçının da zorlu geçeceğini söyleyen Dilmen, buna karşın Fenerbahçe'nin kazanacağını öne sürdü.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın ise iç sahadaki 5 maçını da kazanacağını iddia etti. Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe derbisini dışarıda bırakan ünlü yorumcu, Galatasaray'ın RAMS Park'taki kalan maçlarında fire vermeyeceğini belirtti.

Rıdvan Dilmen hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın deplasmanlardaki tüm maçlarının zor olduğunu ve iki takımın da dış sahada puan kaybedeceğini dile getirdi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı: '16 puan cepte' - Resim : 2

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Galatasaray Fenerbahçe Rıdvan Dilmen
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