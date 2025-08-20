Yılın Futbolcusu Muhammed Salah! Bir İlki Başardı, Adını Tarihe Yazdırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülü için bu yıl da kazanan kişi belli oldu.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, takım arkadaşı Alexis Mac Allister, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Newcastle United'dan Alexander Isak, Chelsea'den Cole Palmer ve Arsenal'dan Declan Rice'ı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

ÜÇ KEZ KAZANAN TEK OYUNCU

Liverpool'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, bu ödülü üç kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Yılın genç futbolcusu ise Aston Villa'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morgan Rogers seçildi.

Kaynak: AA