Ederson Adı Geçiyordu... Okan Buruk Tarih Verdi! Kaleci Transferi Çözülüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'de birçok rekoru kırarak son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da iki galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılı taraftarın bu yıl Şampiyonlar Ligi için de büyük beklentileri olduğu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, tv100'de Kale Arkası programına konuk oldu. Buruk, yeni sezon hedefleri ve devam eden transfer süreci hakkında açıklamalar yaptı.

'AVRUPA'DA BEKLENTİLER BÜYÜK'

Avrupa hedefinin artık maksimuma çıktığını vurgulayan teknik adam, "Sokakta insanlar sürekli 'Avrupa' diyor. İki senedir Avrupa'da şanssız şeyler yaşadık. En formsuz olduğumuz dönemde Alkmaar maçlarına yakalandık. İlk 8'e girsek, belki daha farklı bir durum olabilirdi. Sparta Prag ve bu maçlarda benzer şekilde 10 kişi kaldık" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ TUR TUR DÜŞÜNMEK GEREK'

PSG ve Manchester City gibi dev kulüplerin geçen yıl son anda ilk 24'te kaldığını hatırlatan Okan Buruk, "Burada tur tur düşünmek lazım. İlk hedef, ilk basamağı geçmek! Son 32'de elenen büyük takımlar da oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin hiçbir takım için garantisi yok. İlk hedef bütün takımlar için ilk 24 içinde olmak" dedi.

'2 EYLÜL'E KADAR ÇÖZECEĞİZ'

Transfer sürecinde Galatasaray'ın önceliği olan kaleci hedefinden de bahseden Buruk, "İstediğimiz kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100