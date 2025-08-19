Galatasaray Ayrılığı Resmen Açıkladı, Kulübün Kasasına Girecek Paranın Miktarı Belli Oldu

Galatasaray, Derrick Köhn'ün FC Union Berlin takımına satıldığını duyurdu. Kulübün kasasına girecek para da belli oldu.

Galatasaray, Derrick Köhn ile yolların ayrıldığını açıkladı. Köhn’ün Almanya’nın FC Union Berlin takımına transfer olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu transferden kasasına 4 milyon euro + 500 bin euro da şarta bağlı bonus gireceği açıklandı.

Anlaşmanın diğer detaylarına ise şu şekilde yer verildi:

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20’sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray
