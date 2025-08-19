Galatasaray Ayrılığı Resmen Açıkladı, Kulübün Kasasına Girecek Paranın Miktarı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Derrick Köhn ile yolların ayrıldığını açıkladı. Köhn’ün Almanya’nın FC Union Berlin takımına transfer olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu transferden kasasına 4 milyon euro + 500 bin euro da şarta bağlı bonus gireceği açıklandı.

Anlaşmanın diğer detaylarına ise şu şekilde yer verildi:

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20’sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir.

Kaynak: Haber Merkezi