Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu, 5 Yıllık Anlaşma!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe yeni transferi Dorgeles Nene'yi resmen açıkladı. Genç yıldızla anlaşmanın 5 yıllık olduğu belirtildi.fe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerbahçe, yeni transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ailemize hoş geldin Nene” denildi.
Transfer sezonunda hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Avusturya’nın Salzburg ekibinden Dorgeles Nene’yi renklerine bağladığını duyurdu.
Açıklamada, anlaşmanın 5 yıllık olduğu bildirilirken, Nene’ye sarı-lacivertli formayla başarı dilendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: