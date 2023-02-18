Yeni program belli oldu: Süper Lig’de 3 haftalık fikstür açıklandı

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 şehri daha etkileyen deprem felaketi nedeniyle ertelenen Süper Lig, 25 Şubat’ta erteleme maçlarıyla başlayacak. 24. hafta ise 3 Mart’ta oynanacak.

Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor – Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. – Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da, HangiKredi Ümraniyespor – Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

Taksim’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. – Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.