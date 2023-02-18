Yeni program belli oldu: Süper Lig’de 3 haftalık fikstür açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. Ayrıca ertelenen maçların tarihleri de açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 şehri daha etkileyen deprem felaketi nedeniyle ertelenen Süper Lig, 25 Şubat’ta erteleme maçlarıyla başlayacak. 24. hafta ise 3 Mart’ta oynanacak.
Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor – Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. – Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da, HangiKredi Ümraniyespor – Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.
Taksim’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. – Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.