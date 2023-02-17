Gaziantep FK’dan takımdan ayrılan oyuncularla ilgili açıklama

Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, takımdan kiralık olarak ayrılan oyuncularla ilgili bir açıklama yayımladı.

Gaziantep FK’dan takımdan ayrılan oyuncularla ilgili açıklama

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ligden çekilen Gaziantep FK, futbolcularının transfer gelişmeleri hakkında bir bilgilendirme yaptı.

Gaziantep FK’nın resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Alexandru Maxim’in Beşiktaş’a, Lazar Markovic’in Trabzonspor’a, Mustafa Burak Bozan ve Ömürcan Artan’ın Tuzlaspor’a, Luka Stankovski’nin FC Gorica’ya, Furkan Soyalp’in Adana Demirspor’a, Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç’ın ise Kasımpaşa’ya sezon sonuna kadar geçici transferlerinin gerçekleştiği belirtildi.

Gaziantep ekibi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Halil İbrahim Pehlivan ile de karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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