Yaz transfer döneminde adı geçiyordu: Milli Takım hocası Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Türkiye Milli Takım çalıştırıcısı Vincenzo Montella, Fenerbahçe'ye bir ziyarette bulundu.

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Yaz transfer döneminde adı geçiyordu: Milli Takım hocası Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vincenzo Montella'ya yardımcı antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo da eşlik etti.

Takımın antrenmanını takip eden İtalyan teknik adam, idmanın ardından sportif direktör Mario Branco, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

ADI SARI LACİVERTLİLERLE ANILMIŞTI

İsmail Kartal ile sözleşme imzalamadan önce ismi Fenerbahçe ile anılan İtalyan spor insanı Vincenzo Montella, Sarı lacivertliler için kuvvetli muhtemel hoca adaylarından biriydi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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