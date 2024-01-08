Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Sumudica hakkında açıklama

Gaziantep FK, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan hocası Sumudica hakkında bir duyuru paylaştı.

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Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Sumudica hakkında açıklama

Trendyol Süper Ligi ekibi Gaziantep FK'nın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica'ya, yılbaşı öncesi gittiği Romanya’da koronavirüs teşhisi konulmuştu.

Sumudica'nın bu sebeple tedavi altına alındığı kaydedilmişti.

İyileşmesinin ardından Gaziantep’e gelen Sumudica'nın, pazar gününden bu yana bazı sağlık sorunları yaşamasının ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Gaziantep FK, Sumudica için yaptığı açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyiye gitmektedir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gaziantep Sumudica Süper Lig
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